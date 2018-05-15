蔡政府2週年 國民黨智庫批：媚日到不要臉的地步

蔡政府執政2週年，國民黨智庫批蔡政府。（資料照）

2018-05-15 11:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日召開「蔡英文執政兩週年檢討：難堪的國安成績單」記者會，智庫外交及國防組召集人林郁方指出，蔡政府連年國防預算編列未符標準，一０四年度馬政府編列國防預算佔ＧＤＰ比重二．０三％，遭民進黨質疑編列不足，是想與對岸統一，但民進黨執政後一０六年度只有一．八六％，一０七年度更只有一．八四％，「難道民進黨是想跟誰統一？」

他並質疑，民進黨版本的「振興國防產業條例草案」，根本就是一種政治綁樁、培植自己勢力的工具，讓他聯想到「慶富案」、「鐽震案」的影子已經出現了。

林郁方批評蔡政府宣稱「踏實外交」，但他感覺一點都不踏實，而且對美、日等大國懷抱不切實際的幻想，而且懦弱無能，「媚日到不要臉的地步」，居然告訴漁民有沖之鳥礁附近是爭議海域，讓漁民自求多福，不像馬政府當年派遣海巡署護漁。

他並批評蔡政府低估兩岸關係對外交的衝擊，搞台獨的結果，就是在新南向國家投下大量資源後，蔡英文出訪時卻找不到一個過境的落腳點，而且六個駐外代表處全部被迫改名，他諷刺民進黨其實與中共一樣，都是要消滅中華民國。

林郁方並指出，蔡政府的「新南向計畫」不明，監督不易，任憑隨便花錢，而且預算散編在各個部會，執行率卻只有五十％，新南向的貿易額成長主要來自煤、石油等能源貨品的大量進口，沒有工業或其他商品的貿易。

前駐美代表沈呂巡則批評，蔡政府的外交成績遠遜於馬政府，甚至還輸給扁政府，至今邦交國已經丟掉三個，對於中共外交打壓，當年扁政府至少還有奮戰不懈，現在蔡政府居然對外宣稱沒有新建交名單，讓中共可以好整以暇，而且關島是美國領土唯一最接近台灣的地方，蔡政府卻把關島辦事處關掉，讓他無法理解。

沈呂巡表示，當年扁政府也進不去ＷＨＡ，但至少還有「英勇壯烈的表現」，也做了很多事情，還在大會發動表決，所有台灣邦交國加上美、日兩票支持，給了中共一個巴掌，今天的台灣代表團能做得出來嗎？

他說，今年蔡政府如果不能做到在大會上有國家提案、辯論，通過有利台灣的決議案或條款，就是不如扁政府。

沈呂巡指出，馬政府時代台籍詐騙犯只有十五人被遣送中國大陸，如今已有多達五百多人被送到對岸，蔡政府卻一點辦法都沒有，而且馬政府時代有十九位美國政府高官來台訪問，台灣有十五位部次長到美國聯邦政府相關官員辦公室洽談，今日的蔡政府卻只有環保署長一人。