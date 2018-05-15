洩密案馬二審被判4月 王金平：尊重司法

2018-05-15 11:21

〔記者邱燕玲／台北報導〕前總統馬英九被訴洩密案，高等法院今宣判，依違反通保法、刑法洩密罪、個人資料保護法等3罪從一重論處，今判馬英九4月徒刑，得易科罰金，可上訴。對此前立法院長王金平上午在辦公室受訪表示，「尊重司法」。

王金平上午在辦公室與黨秘書長曾永權、台中市長參選人盧秀燕、彰化縣長參選人王惠美、嘉義市長參選人黃敏惠商談選舉事宜，抽空接受媒體訪問。

對於馬稱要再上訴，王金平未再多做回應，只說「我還有事要忙」，隨即繼續辦公室內的接見行程。