馬被判刑4個月將上訴 馬辦：擔心陳師孟造成寒蟬效應

前總統馬英九涉洩密案，二審被4個月徒刑得易科罰金，馬辦表達遺憾，強調「很擔心監察委員陳師孟上任前宣示，要查辦審理馬案以及辦藍不辦綠的法官，是否已經在法界造成寒蟬效應」。（資料照）

2018-05-15 11:19

〔記者施曉光／台北報導〕針對前總統馬英九所涉洩密案，高院今依通保法27條判處馬英九4個月徒刑，得易科罰金，馬英九辦公室聲明回應表達遺憾，並強調「很擔心監察委員陳師孟上任前宣示，要查辦審理馬案以及辦綠不辦藍的法官，是否已經在法界造成寒蟬效應」，馬辦並以本案判決攸關憲法上總統及行政院長應有的行政權限，為了政府未來行政權的運作，強調馬英九將上訴到底。

馬辦發言人徐巧芯指出，任何一位中華民國總統，都不可能讓他的行政院長看到媒體報導後，才倉促面對類似本案立法院長與反對黨大黨鞭聯手關說司法個案的事件，所以馬英九當時電召行政院長江宜樺與總統府副秘書長羅智強會商因應可能發生的憲政風暴，是一位負責的總統應做的事。

徐巧芯並強調，判決並未考慮到涉案人是總統，未考慮到總統對憲法的承諾與總統對國家的責任，日後總統或行政院長面臨國家重大事件時，必須置若罔聞，若無其事回家睡大覺，否則就會被判有罪，處以徒刑。