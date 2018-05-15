批「救國團不配談轉型正義」陳金德將收回龍潭泳池6棟建物

宜蘭縣代理縣長陳金德上週指示收回礁溪鄉龍潭游泳池土地後，今再度於縣務會議裁示，要撤銷泳池土地上6棟建物的地上權、註銷部分使用執照，並要徵收泳池地上物。（記者林敬倫攝）

2018-05-15 11:08

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德上週收回礁溪鄉龍潭游泳池土地後，今再度於縣務會議裁示，要撤銷泳池土地上6棟建物的地上權、註銷部分使用執照，並要徵收泳池地上物；陳金德指出，縣府取回公有土地跟建物，就是在實施轉型正義，救國團根本不配在官網談「轉型正義」；救國團回應，繼續走訴訟流程，來捍衛救國團的名聲與權益。

宜蘭縣代理縣長陳金德認為，礁溪龍潭游泳池土地所有權人，一直都是「宜蘭縣」，屬於國有財產，當年因資訊不夠周全，縣府作成錯誤決策，把土地錯交給救國團，因此上週在縣務會議裁示，撤銷「中國青年救國團」的土地登記，變更回「宜蘭縣」，並把管理機關指定為縣立體育場。

救國團認為陳金德怎麼能把別人的土地變更成自己所有，事前竟完全沒有知會，此舉根本是鴨霸、違法亂紀，上週三向正式向縣府提告，陳金德對此除痛批救國團是「盜國團」外，今日縣務會議，再度對龍潭游泳池的建物地上權與使用登記出手。

陳金德認為，救國團申請建物地上權，是先以舊的「中國青年反共救國團宜蘭縣團務指導委員會」的名字，向礁溪公所蒙騙合法房屋證明，再用該證明申請建物地上權登記，但依法申請建物地上權，如果建物與土地所有權人不同，要另附使用基地證明文件，但救國團1999申請時用該房屋證明蒙混過關，並未附相關文件，於法不符。

陳金德裁示，要求縣府宜蘭地政事務所，先給救國團10天時間陳述意見，再予以撤銷合法房屋證明，至於用該蒙騙來的合法房屋證明，來申請的使用執照，有隱匿之嫌，他要求建設處，依照行政程序法，一樣給救國團陳述意見後，再予以部分撤銷。

針對救國團的提告，陳金德指出，要組成律師團來因應，維護縣府與縣府同仁的權利，他相信真理越辯越明，他也要求地政處擬辦徵收計畫，讓6棟建物所有權回歸縣府，並要廢除現行泳池的會員制，打造公共游池，他更痛批，救國團根本不配在自家官網上，使用「轉型正義」這樣的字眼，縣府的做法才是真的在進行轉型正義。

救國團宜蘭縣團委會總幹事林志榮說，縣府收回救國團的任何財產，都要按照程序，陳金德以個人片面看法，隨意為救國團羅織罪名，太過獨斷，陳的任何批評，都是個人的認知，救國團不予回應，現階段就是走訴訟流程，來捍衛救國團的名聲與權益。