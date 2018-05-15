馬洩密案二審逆轉改判4月 北檢檢察長辦公室歡聲雷動

前總統馬英九被訴洩密案，高等法院今早依違反通訊保障及監察法，逆轉改判馬英九4月徒刑，今早10點高院判決出爐瞬間，台北地檢署檢察長辦公室隨即傳出「OH」的歡呼聲，時間長達3秒，聲音之大，連附近辦公室都能聽見。（資料照）

2018-05-15 10:34

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九被訴洩密案，高等法院今早依違反通訊保障及監察法，逆轉改判馬英九4月徒刑，得易科罰金12萬元，可上訴。今早10點高院判決出爐瞬間，台北地檢署檢察長辦公室隨即傳出「OH」的歡呼聲，時間長達3秒，聲音之大，連附近辦公室都能聽見。對於高院判決，北檢今表示：「尊重司法判決」。

馬英九被控於5年前接受前檢察總長黃世銘面報，處理時任立法院長王金平、立委柯建銘等人所涉司法關說案，將黃世銘所報告的特偵組偵辦中案情，洩漏給時任行政院長江宜樺等人；一審以馬英九當時行使憲法賦予總統的「院際調解權」、可阻卻違法為由，判馬無罪；但二審高院今逆轉改判馬有罪。

馬英九被控洩密案，一審雖認為馬有洩密的行為，但依憲法賦予總統的「院際調解權」判馬無罪；當初起訴馬英九的北檢，則指本案與院際調解權無關，強調馬英九涉洩密的犯行明確，並嚴正指出，若馬可以用行政特權洩漏偵查、監聽秘密，其他總統也可以「馬規X隨」，將造成國家體制紊亂，應改判馬有罪；馬則指行使總統行政特權，未犯罪。

本案起源於2013年8月31日晚上，時任檢察總長的黃世銘向馬英九報告關說案的專案報告後，馬便將偵查秘密洩漏給時任行政院長的江宜樺、總統府副秘書長羅智強，馬另涉嫌教唆黃世銘於同年9月4日再向江報告，此部分被控教唆洩密。

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