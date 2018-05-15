引進海外專業人才 政院提出「新經濟移民法草案」

行政院長賴清德今日出席「新經濟移民法規劃重點」記者會。（記者黃耀徵攝）

2018-05-15 10:30

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於台灣移民政策過於保守，為進一步鬆綁外國數位經濟人才，並引進外籍中階技術人力，行政院長賴清德今天上午宣布將提出「新經濟移民法草案」，國發會主委陳美伶說明根據這項草案將引進外國專業人才、中階外籍技術人力、放寬投資移民、引進海外國人及其後代。

其中在放寬投資移民方面，適用對象是投資營利事業金額1500萬元以上，並創造5人以上之本國人就業機會，或者投資中央政府公債及其他金融商品3000萬元以上。

在投資標的方面，也將放寬，除了投資政府公債外，亦得投資經政府核准指定有利國家建設或產業發展的基金、公司債等金融商品。

而在中階技術人力的引進方面，陳美伶表示，包括留用具技術能力的僑外生、留用具中階技術基層外籍人員，以及直接引進中階外籍技術人力。

有關直接引進中階外籍技術人力，陳美伶表示，這部分將訂日出條款，目前暫不引進。

賴揆經日前聽取國發會的簡報，同意國發會鬆綁及引進外籍中高階技術人力來台的規劃，行政院今天公布政院將提出「新經濟移民法草案」。

行政院上午召開「新經濟移民法規劃重點記者會」，與會官員包括賴清德、國發會主委陳美伶、內政部長葉俊榮、主計長朱澤民、勞動部次長施克和、科技部次長許有進、僑委會副委員呂元榮、行政院發言人徐國勇出席。

「新經濟移民法草案」是要鬆綁外國專業人才來台的簽證、工作、居留規定，並優化來台的保險、退休制度及提供租稅獎勵等，以期建構更友善之工作及居留環境，吸引外國專業人才來台、留台。