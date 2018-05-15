面對少子化人口危機 賴揆：政院今、明提2對策

行政院長賴清德15日出席「新經濟移民法規劃重點記者會」記者會。面對少子化人口危機， 他說：政院今、明提2對策。（記者黃耀徵攝）

2018-05-15 09:53

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院檢討台灣移民政策，同時鑑於台灣人口老化、少子化引發人口危機，今天上午由閣揆賴清德公布將提出「新經濟移民法草案」送請立法院審議，賴清德表示，就少子化的人口危機，台灣去年新生兒的人數20萬人，今年第一季又比去年少幾千人，2025年人口會轉為負成長，行政院有2個對策，1是今天公布的新經濟移民法草案，2是明天將公布友善育兒環境的對策。

賴清德表示，去年底行政院研議育才、攬才與留才方案，其中攬才是延攬外國專業人才來台灣，今天則進一步提出「新經濟移民法草案」，是要解決台灣人才與人力等方面的需求問題。

鑑於台灣移民政策過於保守，為進一步鬆綁外國數位經濟人才，並引進外籍中階技術人力，賴揆日前聽取國發會的簡報，同意國發會鬆綁及引進外籍中高階技術人力來台的規劃，今天公布政院將提出「新經濟移民法草案」。

行政院上午召開「 新經濟移民法規劃重點記者會」，與會官員包括賴清德、國發會主委美伶、內政部長葉俊榮、主計長朱澤民、勞動部次長施克和、科技部次長許有進、僑委會副委員呂長元榮、行政院發言人徐國勇出席。

「新經濟移民法草案」是要鬆綁外國專業人才來台的簽證、工作、居留規定，並優化來台的保險、退休制度及提供租稅獎勵等，以期建構更友善之工 作及居留環境，吸引外國專業人才來台、留台。