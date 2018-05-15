馬英九洩密案 二審逆轉判4個月徒刑

馬英九洩密案，高院今宣判，前總統馬英九未到庭聆判。（資料照）

2018-05-15 10:01

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九被訴洩密案，高等法院今宣判，依違反通保法、刑法洩密罪、個人資料保護法等3罪從一重論處，今判馬英九4月徒刑，得易科罰金，可上訴。

馬英九洩密案偵審過程，台北地院審理時認為，馬雖有洩密行為，但依憲法賦予總統的「院際調解權」判他無罪。但北檢指本案與「院際調解權」無關，馬犯行明確，並嚴正指出，若馬可以用行政特權洩漏偵查、監聽秘密，其他總統也可以「馬規Ｘ隨」，將造成國家體制紊亂，應改判馬有罪。馬則指行使總統行政特權，未犯罪。

本案源於2013年8月31日晚，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告關說案的專案報告後，馬竟將相關偵查秘密洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，馬還教唆黃於9月4日向江洩密。

台北地院認定馬雖有洩密行為，但就行政、立法院有侵害司法獨立之虞時而行使總統專屬的「院際調解權」，因為符合「依法令之行為」的阻卻違法事由，其次為檢方舉證不足，未能證明馬英九教唆黃世銘向江宜樺洩密的意圖，去年8月判馬無罪。檢方不服，認為一審誤用院際調解權，上訴高院。

高院審理時，馬英九仍主打具「總統行政特權」，數度拿出事先準備的A4紙張小抄，主張此司法關說案，可能引發政治風暴，他是以「最大限縮、最小侵害」的方式希望有利穩定政局。庭訊中，馬數度以跳針方式表示「我絕對沒有犯罪」。

高檢署、北檢輪番批評北院判馬無罪是誤解憲法中總統有「院際調解權」原意，更創造總統得介入刑事個案偵查程序，屬權力無限上綱的不當，應判有罪。

另一件立委柯建銘自訴馬英九涉洩密案，高院去年10月11日判馬無罪定讞。（10:29更新）

相關影音