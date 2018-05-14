賴清德宴僑委 盼繼續支持拚經濟

行政院長賴清德出席僑務委員會議晚宴，舉杯向僑胞致意。（記者林正堃攝）

2018-05-14 20:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕全球僑委返台參與僑務會議，行政院長賴清德今晚設宴款待，致詞時並呼應今年僑務會議「投資台灣」的主軸，向僑委們說明政府的新經濟策略與實際做法，提到在大家的努力之下，去年經濟成長率超越預期達到2.86％。賴清德並向僑委喊話說，盼望僑委踴躍投資台灣、協助台灣企業邁向世界，在各僑居地也多為台灣發聲。

「107年僑務委員會議」今起至17日在台北舉行，以「投資台灣」為會議主軸，辦理新創事業展示與商機媒合會，鼓勵投資台灣。該會議明天上午正式開幕，賴清德今晚先設宴款待僑委們。

賴清德致詞時先感謝僑委們在台南地震與花蓮地震中的支持，並彎腰一鞠躬表達感謝。賴並接著向僑委們說明台灣的經濟發展現況；賴表示，政府每個人無不卯足全力推動經濟建設，就是希望壯大台灣，總統提出前瞻基礎建設、五加二創新產業與新南向政策等三大經濟對策，盼擴大投資、轉變台灣經濟結構並讓台灣經貿範圍更加廣闊。

而行政院為了推動經濟，也提出六大具體作法，包括為公務員加薪3％，為企業界及受薪階層減稅、排除投資障礙、解決五缺、鬆綁企業法令等，並確實執行前瞻基礎建設計畫與持續推動五加二創新產業。賴清德說，透過這些方法推動台灣經濟進步，而經過國人的團結努力，去年經濟成長率達到2.86％，比原先預期與過往數據都好，失業率降到17年來最低，雙邊貿易額也在提升，顯示台灣經濟發展走在正確的路上。

賴清德也向全球僑委喊話，盼僑委支持三件事情，首先是踴躍投資台灣，第二則是希望各僑委在僑居國為台灣多多發聲，賴清德說，大家都清楚台灣的困境，多發聲、相信國際社會一定更容易聽見台灣人民的聲音。賴清德最後並為台灣企業發言說，希望藉由僑委們的幫助，讓台灣企業邁向世界。

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