蔡英文就職2周年 民進黨民調：滿意度41.3％

總統蔡英文執政將屆滿兩年，民進黨民調顯示，最近一季（2018年4至5月）滿意度為41.3%。（資料照，記者彭健禮攝）

2018-05-14 20:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文執政將屆滿兩周年，根據本報獨家掌握民進黨民調顯示，蔡英文2016年5月20日至2018年5月就職兩年間，執政滿意度雖略有下滑，但都維持一定水準，最近一季（2018年4至5月）滿意度為41.3%。

若與前總統馬英九2008年至2010年就職兩年相比，蔡在就職兩年時的滿意度不僅高於馬就職兩年時的32.6%，蔡在兩年間每一季的滿意度，也幾乎高過同期馬的滿意度。

該份民調整理蔡英文、馬英九就職兩年任內、總共8季的滿意度「季平均」數值。民調以3個月為一季，每月進行調查，最後採計該季平均數呈現，避免受到單一事件干擾。歷次黨部民調，長期都是用民調學者專家顧問的名字做，降低機構效應。

根據民調，蔡總統就職後首季（2016年6至9月）滿意度高達54.1％，之後每季別為41.2%、40.3%、36.5%、37.3%、38.6%、34.8％，就職兩年（2018年4至5月）時則來到41.3％。雖略有起降，但維持35%至41％不等的水準。

馬總統2008年就職後首季民調為39.5％（2008年6至9月），之後每季分別為29.2%、39.4%、43%、31.6%、30.4％、28.2%，就職兩年（2010年4至5月）則來到32.6%，民調起伏較大。

若兩人每季同期滿意度相比，蔡僅有1季低於馬。不過從長期趨勢觀察，蔡就職兩年後滿意度較剛就職時滑落12.8％，馬則差了6.9%。

黨內高層指出，每任總統都承擔很高期待和責任，民調變化是必然趨勢，也是現任總統必然的挑戰，蔡總統在任內推動許多重大改革，推動公教年金改革、勞基法修法時，民調略有下滑，但整體仍維持一定水準，對於各項改革，民進黨未來會加強論述，以向民眾說明改革期間期待的落差。