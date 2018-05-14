辜嚴母女銷毀資料案16日開庭 傳喚婦聯會主任王萍作證

2018-05-14 20:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會170箱資料被辜家運走銷毀滅失，黨產會向北檢告發辜嚴母女及辜家助理3人涉犯背信、毀損政治檔案等罪，北檢將在5月16日第3度開庭，傳喚婦聯會秘書室主任王萍出庭作證。

知情人士指出，王萍曾擔任過前海基會董事長辜振甫的秘書，長年受到辜家重用，進而在前主委辜嚴倬雲時代，進入婦聯會擔任秘書室主任。

據調查，去年5月被辜家運走170箱資料，內有大批秘書室所整理打包的資料，經手人王萍對婦聯會常委會紀錄知之甚詳，被運走資料包含1996年7月至2016年3月為止，歷次常委會紀錄稿。

知情人士表示，婦聯會1950年至2005年常委會紀錄光碟片、各組室檔案磁碟片、移交清冊、中華婦女月刊社資料、婦聯社福基金會1996年至2006年資料，及婦聯會第1次至第43次常會記錄共12冊、婦聯會工作簡報18冊、歸檔簿冊、秘書室特別處理文件，都由秘書室負責處理，全在那170箱資料內。

據了解，北檢前二波傳喚的婦聯會10名證人，並未包含王萍，她與另一名超過70歲的董事長特別助理吳恕，是婦聯會至今留存的辜嚴人馬之二。

此外，黨產會日前發文要求婦聯會提供，電腦內留存的「勞軍捐款數額統計明細」資料，婦聯會至今仍未交出。