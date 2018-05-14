蘇貞昌官方認證LINE帳號 與選民一對一互動

2018-05-14 20:48

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌官方認證LINE帳號正式上架，除了滑臉書、玩IG（Instagram），再增加一個直接跟選民互動的管道「＠蘇貞昌」，蘇貞昌辦公室指出，透過各種社群軟體吸引不同群眾，跟選民互動也可以更直接傳達理念。

蘇貞昌是通訊軟體LINE因應2018選舉專案，首波申請官方認證LINE帳號的政治人物，蘇辦指出，「＠蘇貞昌」沒有複雜設計，大頭貼就是蘇貞昌的招牌髮型搭配燦爛笑容，希望呈現「明亮」而清新的效果。

辦公室幕僚指出，在LINE帳號上，若想了解蘇貞昌近來定向，輸入關鍵字可直接和蘇貞昌本人一對一線上互動，如輸入「平溪」或「天燈」，就會跳出蘇貞昌到平溪了解環保天燈的影片，若輸入「臉書」也可連結到官方臉書帳號；未來，市民有任何疑難雜症也可透過LINE線上發問。

幕僚表示，民眾每天使用LINE的頻率越來越高，未來透過LINE的訊息傳遞，能更快將政策與活動訊息傳達出去，透過LINE直接與每一位選民的手機連結。此外，蘇貞昌近期也開始玩IG（Instagram），不拘簡潔的文字，注音文、火星文樣樣來，還會加入許多重點標記，日前蘇貞昌一招用雪糕打卡教「冰友」，還引起其他縣市議員參選人跟進。