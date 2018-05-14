「拔財」效應擴散！許明財：有心人操弄惡毒假消息！

2018-05-14 18:45

［記者洪美秀／新竹報導］本報獨家報導國民黨新竹市長選舉「拔財」效應擴散，國民黨新竹市長參選人許明財陣營今天急滅火，指稱是有心人操弄「拔財」假消息，散布假消息的有心人居心叵測，呼籲支持者不要上當，並強調黨中央也澄清是子虛烏有的事，只有團結並集中力量，才能贏回執政權。

許明財說，國民黨是真正的民主政黨，要參選任何公職，都可透過黨的機制爭取提名，為爭取年底市長選舉的黨提名，黨內就有3人參加黨內初選民調，他是透過黨部公開程序委託民調公司進行全民調後，以最高民調支持度，經黨部報請國民黨中央常務委員會討論，並獲得提名。

許明財說，爭取提名的過程，難免有些話題產生，他會盡力化解與整合，來爭取認同。他說，或許自己努力不夠，未能及時爭取競爭者認同，導致有心人見縫插針，造成提名後仍耳語不斷，終至謠言四起，如今有心人乘機操弄並擴大裂痕，把近日來一些現象結合在一起，並放出「拔財」的假消息，指「許明財選不下去，某人就會取而代之」等消息，實在令人憤怒。

許明財指出，「拔財」的假消息黨中央已發布新聞否認，且市黨部主委呂學樟也嚴正駁斥此耳語，認是「空穴來風」；他說，對有心人的操弄手段；他會加緊、加快選舉腳步，也會陸續端出各種政見，呼籲支持者堅定立場，不要受謠言影響左右。