政院雲嘉南服務中心進駐僅佔7坪 被質疑比廁所小

雲嘉南聯合服務中心將進駐民治議事中心，於1樓設置7坪辦公室，議員質疑比廁所還要小，要求加強其功能。（記者蔡文居攝）

2018-05-14 18:08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午進行「活化民治議事廳（規劃設置創新育成基地）」專案報告，邀請市議會秘書長、經發局長進行報告。其中，行政院雲嘉南聯合服務中心將進駐，於1樓規劃7坪辦公室，議員質疑比廁所還要小，要求加強其功能。

經發局長殷世熙表示，雲嘉南聯合服務中心只是一個窗口，約1至2人進駐，7坪是依雲嘉南服務中心的需求而規劃，另其辦公室後方規劃有20坪諮詢區的共用空間，這部分如有需要也可以利用。

根據經發局的規劃報告，民治議會空間1至4樓共867坪，新創空間403坪、共用空間334坪，議會專屬空間則集中於1樓共130坪。

包括市議員陳怡珍、賴惠員、蔡育輝、蔡旺詮等人質疑，雲嘉南聯合服務中心只有佔7坪，這比1樓的男女廁所共10坪還要小，希望能做更妥善的規劃，強化其功能，不要未來變成「多攻能的蚊子館」。

最後議會做成5點結論如下：

（一）請經發局在不影響民治議事中心「雙議政中心」定位下，積極辦理「創新育成基地」以活化民治議事廳。

（二）待修正後的「台南市創新育成基地計劃」計劃書送議會備查後，議會一般建築及設備項下建築及設備投資1000萬預算始得動支。

（三）議會與南市創新育成基地計劃規劃空間共用空間部分，請議會編列108年度民治議事廳改善經費。

（四）行政院雲嘉南辦公室應加強人員及功能性。

（五）請經發局2樓旁聽席71坪編列預算改善。