避免國際防疫「地域真空」日本：支持台灣參加WHA

2018-05-14 16:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於下週登場，但台灣至今沒有獲邀。日本台灣交流協會今天少見地直言，對於台灣去年和今年都沒有取得邀請函感到非常遺憾，而為了避免國際防疫產生空白，日本繼續支持台灣參加WHA。

台灣去年未能獲邀參與WHA，今年也沒有取得邀請函，世衛（WHO）對此稱是因為「兩岸缺乏諒解」，但國際上多不贊同此態度，美國國務院與歐盟日前都已發聲表示，支持台灣以觀察員身分再次參與大會。

日本台灣交流協會以往採用較模糊的態度，表達對台灣的支持，諸如日本厚生勞動大臣政務官馬場成志去年在WHA大會中發言時，以間接含蓄的話語，強調世界不該遺漏任何「特定地區」，造成「地域真空」的出現。

然今年日本態度清晰許多，除了日前透過臉書轉貼台灣政府所策製的國際醫療短片「阿巒的作文課」，日本台灣交流協會今天更再度發文，直接表達支持台灣參加WHA。

日台交協說，15年前的SARS疫情爆發與最近流行的麻疹，這些例子都提醒我們，對與台灣人員往來非常頻繁的日本來說，台灣的防疫工作絕對不是事不關己。從這一觀點，日本一貫地支持台灣以觀察員參加WHA。日台交協指出，實際上，台灣從2009年到2016年間，連續8年以觀察員參加WHA。

日台交協繼續寫道，隨著國際化的進展，全球規模的課題增加，加強對於世界公共衛生危機的應對是不可或缺的。去年和今年台灣都沒有收到WHA的邀請函「這一狀況令人非常遺憾」。為了避免以防疫工作為首的國際保健課題之努力產生空白地區，「日本繼續支持台灣參加世衛大會」。