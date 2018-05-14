丁守中民調贏賴神柯P？姚文智：你相信嗎

2018-05-14 14:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕有媒體今公布民調，指即便民進黨派行政院長賴清德出戰北市，國民黨北市長參選人丁守中仍以40％支持度，勝過現任市長柯文哲的32％與賴揆的13.2％。對此，爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智今受訪反問媒體「你相信嗎？」他也說，這些民調共同結論，都是不希望民進黨提自己人，他們屬意不是柯就是丁，「他們好像同一國，很怕有人出來壞事。」

民進黨選對會本週三就會對是否自提台北市長人選做出決定。姚文智受訪表示，選對會正在做判斷，各種不同立場、各服其主、各有所圖的民調都會在此時群魔亂舞，「真是可憐賴院長這麼努力戮力從公，卻被拿來當箭靶，做出13%，「那像我這種像4.99%、1點多%的，我覺得這都變小事。」

姚文智強調，「能夠勝選就是適合候選人」，在北市選戰三足鼎立下，「派姚文智剛好就可以勝選」，只要民進黨支持者團結，堅定信念，把他這麼多年來準備的政策，讓選民檢驗，他認為他可以脫穎而出。

被問到有黨內民調顯示，柯文哲在中間選民支持度一直下滑，姚文智說，政黨政治不是意識型態綁架，政黨政治的原理就是在選舉時，最後呈現政策價值，所以會有彼此歸隊現象，藍綠歸隊中間當然會減少，柯中間選民逐漸減少也是正常現象。