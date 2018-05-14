行政執行署提早揮刀 KMT黨產5/17拍賣

台北分署原預定6月5日進行第一次拍賣2間黨工宿舍，因詢價無異議，拍賣日期提早至5月17日，將開拍二間黨工宿舍。圖為被查封的國民黨智庫大樓，未納入首次拍賣。（記者陳鈺馥攝）

2018-05-14 14:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨以「轉帳撥用」取得國有房地變賣，被黨產會追徵8.6億元，法務部行政執行署去年9月起，查封國民黨松山區黨部及黨工宿舍，台北分署原預定6月5日進行第一次拍賣2間黨工宿舍，因詢價無異議，拍賣日期提早至5月17日下午進行。

據了解，行政執行署先前原本預估會有些問題，拍賣時間不敢預定太早，擔心拍賣日期訂太早，屆時若沒如期拍賣，會被民進黨立委修理，但因詢價過程無爭議，提早至5月17日、本週四開拍。

據悉，雖然松山區黨部、國民黨智庫大樓皆已被查封，但本次首波標的僅國民黨位於台北市松山區和信義區的兩間黨工宿舍，4月27日已完成詢價。松山區寶清段的黨工宿舍，鑑定價額2202萬7200元，信義區三興段的黨工宿舍，鑑定價額1634萬300元。

台北分署經過詢價後，因義務人國民黨認為價格應調高一點，最後決定拍賣底價為松山區黨工宿舍底價3320萬、信義區黨工宿舍底價1900萬元，二處房產拍賣底價為5220萬元。