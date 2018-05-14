獨家》藍營竹縣副議長陳見賢：若提名錯的人 就脫黨參選

2018-05-14 14:58

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨新竹縣「正藍軍」今天中午在縣長邱鏡淳的感恩餐會上正式啟動整合，請辭國民黨新竹縣黨部主委的縣議會副議長陳見賢終於鬆口，公開對在場者表示，只要國民黨提名立委林為洲參選下屆新竹縣長，他就脫黨參選「打到底」。

不過對於記者趕到場後直接的訪談，陳見賢則說「國民黨如果提名對的人，他就全力輔選，提名錯的人，為了保持藍軍在新竹縣的血脈，他就脫黨參選到底！」替新竹縣的政壇投下一枚震撼彈。

陳見賢加碼砲轟林為洲是「不肖」、「投機政客」，國民黨在新竹縣的初選都還沒啟動，但是林為洲透過各種管道形成初選已經結束且有定論的局面，這讓他十分不滿。

林為洲獲悉後回應說，他呼籲所有黨員冷靜，因為黨內初選的機制很快就將在2週內進行，讓這個比較有效率的「台中模式」全民調可以儘速完成，事後大家再用很大的努力和團結來整合一起對外。

對於陳見賢抨擊他是「不肖政客」、「投機政客」，林為洲說他在國會出任書記長，為國民黨打拚，不是人在立法院對黨就沒有貢獻！

他對陳見賢的說法「不予回應」，因為身為黨員，無論在任何職務，在立法院也好、在議會也好，都有自己的角色要扮演、要努力。

至於陳見賢指責他初選還沒開始，就搞得好像已經結束了一樣。林為洲說，可能是其他人沒有經過大選的洗禮，不清楚這樣大的選舉，媒體是每隔一段時間就會有民調數據出爐的，這是一個正常的過程。反而是他也有進行自己的民調掌握民意動向，但始終沒有對外公布。

不過陳見賢的言論讓所有在場的正藍軍全部抱以熱烈掌聲，強調基層、忠貞國民黨員的心聲一定要被黨中央聽到，邱鏡淳則在旁笑逐顏開。

新竹縣長邱鏡淳在國民黨新竹縣長提名作業難產期間，始終沒有公開表態要支持哪位參選人，反而面對媒體的詢問，不斷以「我是退休的老人」、「我要當大老了」開玩笑輕鬆帶過。

但是他從今天起到月底，計畫在縣長公館安排了至少6場的感恩餐會，表面上是要向13鄉鎮市的基層致謝，不過實際上外界卻解讀這是邱鏡淳整合正藍軍的動作，主要用意就在團結新竹縣藍營，力保這1席關鍵的百里侯。（15:56更新）