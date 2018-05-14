病患變肥羊？私換特材、溢收金額 北市聯醫允改善

2018-05-14 14:35

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議員戴錫欽今天指出，日前接獲民眾檢舉，指北市聯醫涉嫌私換特材，溢收特材金額，疑把病患當「大肥羊」。聯醫總院長黃勝堅坦言，這是內部便宜行事所致，資料橫向聯繫有問題、流程有瑕疵，會重新檢討，2週內完成改善。衛生局長黃世傑也說，確實有問題，會督導要求聯醫改進。

台北市議會警政衛生部門今天質詢，戴錫欽表示，接獲民眾檢舉指出，今年3月18日至聯醫陽明院區就診安排住院做骨科手術，並在手術前簽「健保自費同意書」，當時簽訂手術裝設2個「艾迪爾莫比頸椎人工椎間盤（醫令代碼FDA07810）」，金額「21萬3,000元/個」，沒想到3月27日出院結帳竟發現聯醫「私換特材」換成「Synthes新一代人人工頸椎椎間盤（醫令代碼FD07900）」金額「25萬3000元/個」。民眾質疑，聯醫大賺黑心錢，換特材竟沒通知病患，最扯的是，換的特材還比原來每個貴4萬元，必須多付8萬元。

戴錫欽調閱資料顯示，從106年起迄107年4月，聯醫「私換特材」竟發生22件，含陽明院區18件、仁愛院區3件、中興院區1件。此外，聯醫未依「健保自費同意書」的金額收費，疑「溢收特材金額」共54件，疑共溢收24萬3494元！分別為忠孝院區29件，共12萬4234元、仁愛院區4件，共92087元、中興院區19件，共21230元、陽明院區2件，共5943元。他說，離譜的是，仁愛院區還發生特材在病患住院一週內漲大漲20%，從21萬335元漲至25萬3000元。

戴錫欽說，「健保自費同意書」原是醫療契約的一部份，為何在手術中更改特材未主動告知病患？此外，特材「品項」與「金額」原本就應該要依「健保自費同意書」為主，若有更動，聯醫更應主動告知病患，為何發生聯醫把病患當「盤子」？

聯醫總院長黃勝堅坦言，在事先沒有先告知，應該要退費；他說，這是內部便宜行事所致，橫向聯繫有問題，流程有瑕疵，會重新檢討，2週內完成改善。衛生局長黃世傑也說，確實有問題，會督導要求聯醫改進。

法務局表示，若聯醫對於病患未依「健保自費同意書」的品項及金額進行手術與收費，病患可依民法「不當得利」，2年內向聯醫主張「不當得利請求權」，而聯醫也必需返還。