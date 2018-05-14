共軍運輸機貼近M503航線飛行挑釁 軍方：我方全程監控

中共軍機運8。（圖由國防部提供）

2018-05-14 14:32

〔記者羅添斌／台北報導〕共軍運8型運輸機今天上午以貼近M503航線的方式，在台海中線以西進行飛行例練，疑似對台進行電偵任務，我軍方全程掌握監控。

對於上午傳出這架共軍運8運輸機走M503航線飛行，挑釁意味十分濃厚，軍方官員中午表示，運8走的不是503航線，而是在台海中線以西，以共軍海戰航線例行的飛行路線在走。

官員也說，該架運8有繞了幾圈，疑似在進行電偵任務，軍方對此有全程的掌握及監控。