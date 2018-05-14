基隆市議員：禮讓柯P傷害綠營選情

基隆市議員游祥耀詢問林右昌支不支持禮讓柯Ｐ選台北市長，林右昌以與基隆市政無關，不願回答。（記者俞肇福攝）

2018-05-14 14:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕台北市長選舉，民進黨要不要禮讓柯文哲？這個熱門話題今天延燒至基隆市議會，民進黨基隆市議員游祥耀批評黨中央做法有違黨的風格，憂心黨中央台北市長不自提人選而是再禮讓柯P，將會傷了基隆市長和市議員選舉。

游祥耀質詢基隆市長林右昌，支不支持柯P選台北市長？林右昌說，這和市政沒有關係，不回答；游再問，民進黨應不應該再禮讓柯P？林右昌則回說，這是議會，這和基隆市政沒有關係，他個人不方便評論黨的提名策略。

游祥耀說，他聽到很多基層抱怨，民進黨如果自己不提名台北市長人選，他們都不去投票了，要抵制民進黨，本來大家覺得林右昌做得不錯，要是這些人因民進黨禮讓柯P，不出來投票，對民進黨基隆市議會黨團和民進黨都是損失，牽一髮動全身。

他擔心黨中央要是繼續讓柯P，不自提人選，萬一負面外溢效用影響基隆，對民進黨的基隆選情很傷；游祥耀說，目前從各方評斷，民進黨在基隆選情是穩定的，千萬不要因為這些因素，牽累選情，這會對不起所有民進黨支持者。

游祥耀說，據傳黨中央本週三就會做出決定，他請林右昌要反應地方心聲，再禮讓柯P，這個黨就失掉了理想性，在首都不敢提人，太沒自信了。