朱立倫請假赴美 參加女兒畢業典禮

2018-05-14 14:04

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長朱立倫自今（14）日起請假至19日，應邀赴美國出席出席艾森豪基金會（The Eisenhower Exchange Fellowships, Inc.，EEF）董事長交接典禮，同時將參加女兒朱約嬡的大學畢業典禮。

新北市政府今天發布新聞稿指稱，朱立倫是2003年艾森豪獎金得主，這次應邀與艾森豪獎金中華民國協會會長張孝威，共同出席美國艾森豪基金會新舊任董事長交接典禮；即將卸任的美國艾森豪基金會現任董事長鮑威爾將軍（Gen. Colin Powell），曾在小布希總統任內，擔任美國國務卿；新任董事長蓋茲（Robert Gates），曾於小布希和歐巴馬前後兩任總統期間，出任國防部長，並曾任德州農工大學校長。

此外，朱立倫也將參加女兒朱約嬡的大學畢業典禮；據了解，朱約嬡2014年從私立復興實驗高中畢業後，申請到美國著名常春藤盟校之一的賓州大學（University of Pennsylvania）就讀，2016年曾前往英國當交換學生；不過，朱立倫對家人相當保護，甚少對外談論兒女的私事，這次赴美，也一如過往低調，從12日起市府就沒有安排公開行程，因適逢週六、日，市府今天才對外表示，朱立倫請假赴美。