大法官不受理前瞻釋憲案 曾銘宗：遺憾但尊重

對大法官未受理前瞻釋憲案，國民黨籍立委曾銘宗（右）參訪司法院後表示，遺憾但尊重，未來仍會支持司法院相關預算，左為司法院副秘書長葉麗霞。（記者楊國文攝）

2018-05-14 13:53

〔記者楊國文／台北報導〕立法院財政委員會今上午參訪司法院，國民黨籍召委曾銘宗結束訪問前表示，大法官不受理前瞻釋憲案，未顧及民意與大法官審理案件法，雖感到遺憾但尊重，未來還是會支持司法院相關預算。

民進黨籍立委蔡易餘指出，今天主要是考察司法院預算執行狀況，他在會中提到未來推行陪審或國民法官制度，應考量是否需要編列更多預算在法庭空間的重新設計，至於國民黨在會中提到一些「題外話」，因為跟財政、考察項目無關，他覺得沒有必要。

立院財委會立委曾銘宗、蔡易餘、賴士葆等5人，上午拜會司法院，並舉行座談，由司法院副秘書長葉麗霞、政風處長林嚞慧等廳處主管接待。

葉麗霞說明，司法院長、副院長因已排定公務行程，無法出席，請立委見諒，賴士葆針對前瞻釋憲案遭退回一事表示，大法官是憲法守護者，卻作賤成獨裁包庇者，有大法官投反對票，但司法院不敢公開。

曾銘宗則表示，38名立委提出前瞻釋憲案，背後代表多少民意，大法官沒有考慮到這點，對大法官不受理前瞻釋憲案感到遺憾但尊重，也希望大法官解釋釋憲案時，能獨立行使職權而不受外界干預。