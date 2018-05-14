藍委要求不聘管資料解密失敗 揚言可能「不小心」被公開

2018-05-14 14:07

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院教育文化委員會中午處理臨時提案時，國民黨立委要求把教育部決定不聘任管中閔的跨部會諮詢專案小組會議紀錄解密，但經委員會表決遭到否決。不過教育部已把這份密件提供給13位教育文化委員會立委，國民黨立委則揚言「可能不小心掉在立法院內，讓媒體看到」。

教委會今審查「幼兒教育及照顧法部分條文修正草案」，處理臨時提案時，國民黨立委要求將教育部決定不聘任管中閔的跨部會諮詢專案小組會議紀錄解密，教育部則另提臨時提案，認為「在遴選結果未公布前，參與之委員及有關人員有保密義務，教育部爰將決定管中閔教授不予聘任之跨部會諮詢專案小組會議紀錄列為密件，並以公共利益考量，提供給本委員會參考，基於政府資訊公開原則，國會監督及人民知的權利，跨部會諮詢專案小組會議紀錄，應俟台大校長遴選結果公布後公開」。

藍委對教育部的提案不滿，認為會議紀錄列為機密是濫用政府權限，更有隱匿監督之嫌，此案無涉國家安全或利益的保密必要，基於國會監督及人民知的權利，應將兩次會議紀錄解密，並於教育部網站公告，以兌現教育部長所作「公開」之承諾，且避免政府黑箱決策之質疑。

但經表決，藍委提案僅柯志恩、蔣乃辛、陳學聖3人支持，其餘7位立委反對，藍委提案未過，因此會議紀錄仍被列為密件。

不過，教育部仍將這份資料提供給教委會立委，陳學聖、柯志恩則說「我可能不小心放在桌上忘記帶走」、「我可能會不小心掉在立法院內」；委員會召委、民進黨立委鍾佳濱則說，按教育部說法這份資料尚未解密，至於藍委若要公開，「那就委員自負責任」。