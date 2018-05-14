柯市府3民進黨官員 被藍議員拷問會不會跟柯分手？

2018-05-14 13:12

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨預計本週三決定是否禮讓台北市長柯文哲、是否自提市長參選人，國民黨北市議員戴錫欽今中午於議會拷問3位民進黨籍官員，副市長陳景峻、民政局長藍世聰、副秘書長李文英，如民進黨提名，會續留柯市府輔選？藍回應，「現在講真話如果對現況沒幫助，就不需要講。」李則跳針說「心存善念盡力而為」；反被虧宗教開講。

柯文哲先回應，認為三位黨籍官員留下來，這社會不是百分之百的零和遊戲。戴錫欽質疑柯一廂情願認為民進黨會允許3人留在柯市府輔選、且黨籍不受影響？柯坦言，未和民進黨溝通此事，並認為台灣政黨政治也不要搞這麼肅殺。但戴追問柯，可仍許團隊的人丁守中輔選嗎？又如何苛求民進黨容忍？柯回應，「我沒有要求他們（民進黨）容忍。」

陳景峻則回應，他是百分之一百的民進黨員，現在他是柯市長任命的，他就扮演這腳色。戴錫欽追問如民進黨自提人呢？陳回應，現在他就留下來、他是副市長會扮演副市長腳色。

藍世聰則表示，面臨問題，就去面對問題，但現在講實話如果對現況沒幫忙，就不需要講。戴錫欽追問等到民進黨提名再說？藍說，現在需要和諧團結環境，他的話如破壞和諧團結，那他幹嘛講。戴追問，是白色力量、抑或民進黨還是中華民國的和諧？藍回應，不管是黨、國家，難道不需要團結嗎？

李文英則說，心存善念盡力而為，每一天盡全力把工作做好；反被戴錫欽虧「副祕，現在不是宗教開講，你現在變法師了啊」、「市長剛剛說妳會留下來，哪來的信心啊！」李跳針說，「報告議員，我們大家這麼熟了，所以盡量心存善念盡力而為，把每一天工作做好。」