國民黨民調：蔡總統不滿意度7成 青中世代高比例

2018-05-14 12:20

〔記者林良昇／台北報導〕總統蔡英文上任本週末將屆滿2年，立法院國民黨團今公布民調數據，據國民黨民調，蔡總統執政不滿意度高達7成，行政院長賴清德的施政表現，不滿意度也破5成；在兩岸關係、能源政策、財經施政、未來前景等相關議題，同樣都有6成以上甚至逼近7成民眾表示失望。

立院國民黨團今日舉行記者會發布最新民調，黨團書記長李彥秀指出，蔡英文總統的施政滿意度，正面評價僅有20.3%（非常滿意3.7%+還算滿意16.6%），負面評價達69.9% （不太滿意30.8%+非常不滿意39.1%），未表態的有9.8%，若排除未表態的樣本進行推算，正面評價為22.5%，負面評價則高達77.5%，顯示國人滿意蔡英文執政表現只剩2成。

國民黨民調指出，從年齡層來看，40至49歲的不滿意蔡總統高達8成（80.3%），是所有族群中比例最高；過去最支持蔡總統的年輕族群也出現反轉，20至29歲族群不滿意度逼近7成的68.4％，其他各族群不滿意者也都在6成以上，顯示不分年齡、男女，超過半數以上的民眾都不滿意蔡總統的表現。

李彥秀說，青中世代高比例對當前政局不滿，相當程度凸顯他們對於民進黨「選前說一套，選後做一套」的失望與覺醒。

至於賴揆整體施政表現，正面評價剩3成（非常滿意6.4%+還算滿意24.2%），負面評價則突破5成來到50.7% （不太滿意27.3%+非常不滿意23.3%）；除此之外，若排除未表態18.7%的樣本進行推算，正面評價的有37.7%，負面評價則是破6成的62.3%。

國民黨團總召林德福批評，賴清德「務實台獨」言論激化兩岸更加對立，加上推動深澳燃煤電廠說出「乾淨的煤」謬言，以及教育部「拔管」引發軒然大波等等，導致賴從「政治神壇」上跌落，一點也不讓人意外。

在重大公共政策與民生議題中，認為兩岸關係與台灣外交空間會變得更壞的民眾都接近7成，分別為69.6%與66%；超過6成國人看壞台灣未來前景（62.9%）；認為年輕人未來出路更壞為62.3%，只有不到1成（9.4%）表示會更好；覺得貧富差距擴大有5成6；6成5則認為台灣社會更加分裂，覺得會更加團結的只占8.4%。

此外，在空污問題上，認為兩年來台灣空氣品質變更差的高達61.8％，覺得變好只有4.3%；至於最該發展哪種發電方式以解決用電問題？3成7受訪者支持「以核養綠」重啟核二或核四、2成4支持太陽能，支持燃煤發電僅有0.4％。

對於台大教授管中閔案，調查顯示6成（61.5%）民眾相信蔡總統和賴揆介入「拔管」事件；認為教育部長吳茂昆不適任近7成（69.0%）。國民黨團副書記長柯志恩說，前日台大臨時校務會議，壓倒性表決通過「請教育部速發聘」決議，但教育部依然聲明拒絕，蔡政府如此反法治、逆民意的秀下限行徑，是還要硬凹多久？難道是嫌民意反彈還不夠？

此項民調由國民黨智庫委託台灣優勢客服公司在5月8日至11日進行電話訪查，抽樣母體為台灣22縣市，有效樣本1072人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。