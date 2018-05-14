大巨蛋怎麼辦？柯P：爛尾樓也是個解決方案

台北市長柯文哲14日前往市議會，針對「大巨蛋興建進度及違約後續作法、大彎北段商業宅處理、都更政策與危險及老舊建築物加速重建執行情況檢討」進行專案報告。（記者方賓照攝）

2018-05-14 12:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上午赴議會針對大巨蛋、大彎北段及都市更新政策專案報告，市議員陳建銘質疑市府不願處理大巨蛋、大彎北段兩大爭議案。陳質疑，大巨蛋為什麼不能解約？柯文哲表示，現在解約就爛在那裡，雖然爛尾樓也是個解決方案，也不是不可以，但他每次都跟遠雄說不會刁難也不會放水。

至於大彎北段爭議案，柯強調也沒有不處理，市府團隊昨天母親節還是都在開會，裁罰還是表示政府要處理的決心，會把裁罰跟回饋金合起來計算。

對於柯文哲在報告中表示將檢討都更政策和老舊建築物加速重建，陳建銘對此直言，都市更新如果沒有利益，建商為什麼要參加？老百姓為什麼要合建，包括新的都市更新應該要提供更多獎勵，讓新建物有誘因，舊建物也能想要安身立命。

而市議員李慶鋒則猛攻大巨蛋，批評柯文哲態度反覆，讓人對柯產生不信任跟懷疑。李慶鋒痛批，柯文哲抱怨民進黨議員傾向自提人選，因為台灣被深藍深綠綁架，實在是太小看自己。李慶鋒狠酸，柯文哲是全台灣聲量最大的人，怎麼可能被綁架，連議員都沒有那麼容易被綁架。

李慶鋒說，就像他雖然主張民進黨自提，同時也主張不要妖魔化柯文哲，他敢說公開稱讚柯文哲很多政策做得不錯，但還是是理性主張要民進黨要自己提名，並重話轟柯「就是被泡沫化的瘋狂柯粉綁架，被某個中國力量綁架，太投機太會算了！」

市議員陳炳甫提問大彎北段爭議，他表示當初人民是因為稅捐處同意變更為自用住宅稅率，才會產生可以居住的誤解，如果怎麼可以裁罰人員，同時要求柯文哲當場承諾，應研議已經被裁罰的民眾，未來應考慮可扣底回饋金。柯文哲重申，會把裁罰金和回饋金包在一起討論。