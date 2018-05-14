槓上中央！花蓮、金門縣府聲請年改釋憲

花蓮、金門縣政府舉行聯合聲請年改釋憲記者會。（記者廖振輝攝）

2018-05-14 11:59

〔記者林良昇／台北報導〕軍公教年金改革即將於7月1日實施，花蓮、金門縣政府槓上中央，今宣布將聯合聲請大法官釋憲，花蓮縣長傅崐萁還大動作跑到立院召開記者會，稱國家稅收過去4年超收5000多億元，「怎麼會破產？」批評執政黨對於年改的作為是破壞國家體制，摧毀台灣價值。

傅崐萁與金門縣副縣長吳成典與退休軍公教團體今早至立院召開記者會，宣布花蓮縣府、金門縣府將依據地方政府以行使職權或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義，對於軍公教年改法案聲請大法官釋憲。

傅崐萁表示，國家已面臨危急存亡之秋，軍公教年改將造成國家一流的人才不願意進入政府，變成只是三流人才來為人民服務﹔而如果政府今天可以違背信賴保護、不溯及既往的原則，在沒有互信基礎下進行軍公教年改，明天也可針對特定族群、外來投資者這樣做。

傅崐萁說，台灣有高達4500多億美金的外匯存底，國家稅收每年超收，過去4年超收5000多億元，國家「怎麼會破產？」執政黨短短幾年執政就摧毀台灣價值，破壞國家體制，若不會執政，請立刻下台。

吳成典表示，金門與花蓮都有相當高的軍公教比例，所以兩縣政府必須為軍公教背書講話，提出釋憲才是真正的轉型正義，國民黨立委徐榛蔚則說，台灣是法治國家，信賴保護原則必須守住，退休基金已改過1次，十八趴走入歷史，那時修法就是本著不溯及既往的原則。

徐榛蔚說，軍公教退撫基金操作不當不是軍公教人員的錯，政府應要提高生育率、退撫基金效能改善著手，而非砍年金，希望大法官聽到人民的聲音，立法院也應該要為全國國民發聲，而不是行政院的立法局。

全國公務人員協會理事長李來希表示，美國聯邦憲法和多國法律都規定不得制定溯及既往的法律，法律不溯及既往和信賴保護是基本原則，申請釋憲是人民走投無路後最卑微的要求，如果政府都要用程序駁回，就是典型的司法迫害，如果沒有違憲，「為什麼怕我們釋憲？」