19億解決低薪問題 政院端牛肉讓4.7萬人加薪領3萬

行政院長賴清德（中）14日率行政院副院長施俊吉（右）、發言人徐國勇（左）等召開記者會，說明我國薪資現況、低薪研究及其對策。（記者簡榮豐攝）

2018-05-14 10:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策」記者會」，提出短中長期的提高薪資方案，在短期措施上要藉「公部門主動解決低薪、薪資列入政府採購及頒發獎項加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化、提高時薪」5大政策，來提高台灣低薪族薪資；行政院強調，初估只需19億元，便可讓上市櫃公司等十類員工，薪資未滿3萬元的4.7萬人，薪資提升至3萬元。

行政院長賴院長清德表示，低薪問題是社會關注問題之一，社會也要求政府要解決，政院召開多次跨部會會議後，今天提出因應對策，經濟發展要成就條件很多，行政院要解決低薪問題。

賴清德指出，行政院提出「提高全民薪資行動方案」，有5大政策、37項措施，中長期要「增加投資、加速產業升級、降低受薪階級負擔、提升人力素質、縮小學用落差」，台灣最主要問題是投資不盛，蔡英文總統提出五加二產業創新計畫，有助於提高薪資，行政院將持續推動。

賴清德提及，在短期方面有5大政策、16項措施，包含「公部門主動加薪解決低薪問題、薪資列入政府採購及頒發獎項加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化、提高時薪」。

據行政院統計，包含上市櫃公司、行政院所屬公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人、各機關外包派遣人員、中央納健保醫療機構、長照居家服務人員、托育人員，每月總薪資低於3萬元，共計4.7萬人。

行政院副院長施俊吉指出，這4.7萬人未來若每個人資新補足至3萬元，初估總費用約需19億元，但上市櫃公司應是企業去負擔，而不是政府去負擔；公部門也可以提高兼任教師鐘點費，預估國小兼任代課鐘點費由現行260元提高為320元，受惠教師約1.5萬人，初估總經費增加7億元。

施俊吉說，在提高時薪上，很希望提高時薪並與基本工資脫鉤，勞動部將在今年第三季開會，如果社會有共識，可以來做一個調整。金管會副主委鄭貞茂表示，已要求上市櫃公司揭露獨董薪資資訊，也考慮要求揭露支付比較低薪薪資的公司。施俊吉補充表示，後50名上市櫃公司要適當去識別化。

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