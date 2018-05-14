藍委參訪司法院 柯建銘批國民黨如黑幫

藍委考察司法院，民進黨總召柯建銘（圖）批國民黨團作法如黑幫。（資料照）

2018-05-14 10:42

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會召委吳志揚今邀司法院祕書長呂太郎，就大法官解釋程序進行專案報告；財政委員會召委曾銘宗一早也前往司法院參訪近3年度決算執行情形；吳志揚週四還要參訪司法院，考察大法官業務概況。引爆民進黨立法院總召柯建銘不滿，指控國民黨團作法如黑幫。

柯建銘批評，國民黨最近都拿委員會來假公濟私，上次為了修理監委陳師孟，請來監察院秘書長傅孟融；本週為了不滿審查前瞻預算案的釋憲結果，今天找司法院秘書長呂太郎來司委會，財委會更直接跑去司法院踢館；之前為了管中閔案，國民黨立委一再佔領教育部長辦公室，還翻箱倒櫃找出他送給部長的書，這已經嚴重侵權了。

柯建銘批評，這就是國會亂象，有任何不如意就群魔亂舞，是前所未有的亂象。這就像當事人不服判決結果就跑去法院滋擾，只有黑幫才會這樣做。就像當年馬英九特別費一審判決後，國民黨的曾永權找了十幾個立委去北檢找侯寬仁，恐嚇他不能上訴一樣。

民進黨立委李俊俋也批評，基於權力分立原則，立法院可以監督司法院嗎？沒有監督，哪能考察？

他指出，「決算法」已經規定如何審理決算，要由審計部提出報告後，再由立法院審哩，哪有押著審計長去司法院考察？他強調，1/3立委連署只是釋憲的條件之一，還要立委行使職權產生疑義；當初是國民黨不斷阻礙審查，到底有什麼疑義？況且，釋字603號也說，聲請的立委要是投反對票、沒投贊成票或投贊成但事後有積極修法動作者，親民黨立委高金素梅是沒投票，這哪能解讀成反對？國民黨真是莫名奇妙。

民進黨立委周春米表示，大法官的理由非常充分；國民黨聲請釋憲，也要具體釋明哪邊有違憲才對，不能抽像地說有違憲就是違憲。