國防部長證實 沱江艦加速量產

海軍沱江艦。（資料照）

2018-05-14 10:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國軍力擴張，嚴重威脅台灣安全與區域穩定。國防部長嚴德發今天證實，沱江艦量產建軍案將加速進行，由三階段縮短為兩階段進行；海軍參謀長李宗孝也說，首批3艘艦「今年一定可以決標」，明年開始建造，訂於2025年完成。

本報今天報導，由於中國海空兵力持續強化，嚴重威脅台灣防衛安全，軍方決定調整三軍部分建軍案的獲得時程，分批量產的時程都要加速、提前完成；其中，沱江級軍艦的量產任務是首要調整對象。

沱江級軍艦規劃生產12艘，首艘原型艦已在海軍服役，後續11艘原定分3階段「3艘、5艘、3艘」量產，第三階段的3艘，原先規劃到2039年才會完成量產。不過嚴德發今天列席立法院外交國防委員會備詢時證實說，沱江艦建案將加快腳步。

民進黨立委羅致政質詢時問及，兩岸軍力是動態互動，我方是否也隨著對岸動作做必要調整，例如沱江艦將提前量產？

嚴德發直言不諱說，沱江艦是我軍不對稱戰力的重要軍備，原來規劃三階段量產，但現在縮短時程；依據我國國防自主能量，後續就是以「3艘、8艘」兩階段完成，加速提升戰力。

李宗孝也肯定地說，（第一階段）今年一定可以決標，並從明年開始建造，訂於2025年完成3艘艦；且第二批也不是等第一批建好以後才進行，而是視技術成熟，於明年或後年提出。李宗孝也說，海軍已經調查過造艦產能，因應加快期程「沒有問題」。