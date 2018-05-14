不甩護樹團體 柯P只和大灣北違規戶對話

大灣北段居民、反大巨蛋環團前往台北市議會陳情抗議。（方賓照）

2018-05-14 10:05

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午赴議會進行「大巨蛋興建進度及違約後續作法、大灣北段商業宅處理」等案專案報告，松菸護樹志工約10多人赴議會門口呼籲柯簽署解約大巨蛋；大灣北違規住宅戶則不願被開罰、要求就地合法，也動員約2、300人到場抗議。而柯文哲不甩公民團體，只和大灣北違規戶對話。松菸護樹志工團政策組組長游藝說，柯文哲還是一個向選票靠攏的政客。

現場聲援大灣北段住戶，清一色是藍營台北市議員包括葉林傳、李芳儒、李傅中武、陳永德、鍾小平、陳炳甫、陳彥伯、陳義洲等；稍後到場唯一民進黨議員則是顏若芳。大灣北現場上百位居民持大喊，「洲民放火、居民怒火」；但一旁約10人的松菸護樹志工團成員則喊，「終結黑心弊蛋、林洲民加油」，兩邊成強烈對比。

松菸護樹志工團則請柯文哲簽3項連署，1、呼籲柯文哲兌現2年前自己的訴求讓大巨蛋解約，因遠雄並未補正不按圖施工。2、市府公開所有大巨蛋資料，由市民表決大巨蛋去留。3、保留大巨蛋周邊33棵行道樹，因該處是民歌「木棉道」起原處。立委姚文智已對此已簽署1、2項訴求，仍期待柯文哲簽署。護樹志工喊「不敢終結貪腐、何來公平正義。」

未料，柯文哲一到就主動和陳彥伯、陳義洲握手，並直接走向大灣北段抗議居民。此時，松菸護樹志工團也希望趨前陳情，但被成排媒體、員警擋住，而媒體為了拍攝畫面也隨著柯文哲移動，未料，警方推擠現場記者，引發推擠衝突，令記者詫異說「怎麼把記者當暴民。」

柯文哲在媒體、員警包圍下，持麥克風說，等下議會專案報告討論這議題，「相信你們有代表議員在（議會）裡面，北市府會想辦法合理、合法解決問題；接著立刻進議會專案報告。松菸護樹志工團政策組組長游藝說，柯文哲還是一個向選票靠攏的政客。

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