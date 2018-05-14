去年平均月薪49989元但民眾無感？ 政院副院長列5因素

行政院長賴清德（左）14日率行政院副院長施俊吉（右）召開記者會，說明我國薪資現況、低薪研究及其對策。（記者簡榮豐攝）

2018-05-14 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕為解決台灣青年低薪問題，行政院長賴清德今親自召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策」記者會，公布因應對策，記者會一開始由行政院副院長施俊吉報告我國薪資現況。

行政院副院長施俊吉報告時指出，我國去年平均總薪資已達49989元，創下歷史新高，就算以中位數薪資來看，2016年也達到40612元，根據統計顯示2018年第1季實質總薪資達每月59852元，續創歷年新高，但為何民眾認為過去薪資不成長，從2000年停滯2016年，施俊吉列出幾點可能因素，第一點「全球化使然」，也就是要素價格均等化，透過國際貿易，使各國工資水準趨於一致，由於我國與中國雙邊貿易使雙方實質薪資差距縮小，自2001年起台灣薪資與中國薪資逐漸趨同，與其他各國差距拉大。

第二個因素為過度教育讓學歷貶值，因高等教育普及，使學歷喪失作為求職者能力辨識指標的功能，貶低學歷價值，而雇主無法從學歷鑑別求職者能力時，新鮮人恐僅能以最低工資起薪，進而引發同濟效應，導致各行各業皆採最低薪資聘用新人。

第三為統計上問題，因外勞人數增加，從1991年不足1萬人至2016年的62.5萬人，由於外勞僅領法定最低工資，計算時拉低全國薪資；第四原因為資方有加薪，但勞方無感，由於就業保險與勞退新制以及數度調升的勞健保費，使企業付給員工「非薪資報酬」增加，但勞方卻感受不到。

若將外勞以及雇主有加薪部分但勞工無感的因素考量，2017年的總薪資報酬本國籍達58931元，而納入外勞後則為54966元，而本國籍實質薪資為49876元，納入外勞後是47271元，施俊吉強調從本國籍總薪資報酬來看，2017年的薪資已顯著成長。

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