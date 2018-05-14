小英說「不要急著上大學」﹗勇哥勇弟被搞糊塗了

總統蔡英文出席「小英總統與高中生面對面論壇」，會中蔡英文與學生代表們自拍合影。（資料照）

2018-05-14 09:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文與高中生面對面論壇中提及「不要急著上大學」﹗﹖新勇哥物語有不同想法，勇弟直言自己生性駑鈍，聽不太懂總統在講啥米？勇哥也說被總統談話搞糊塗了。

總統蔡英文連續第3年出席與高中生面對面論壇，對與會學生多次提到「不要急著上大學」，並舉以色列為例指出「身為三軍統帥，我覺得進入軍中做幾年也是不錯的」。

勇哥表示，總統不會不知道，以色列實施全徵兵制，除阿拉伯裔以色列人外，年滿18歲，不分男女都要服義務役，但台灣不是全徵兵制，反而「馬規蔡隨」，在馬政府多次跳票後，今年1月1日開始實施全募兵，台、以兩國兵役制度不同，總統身為三軍統帥，難道要把全募兵改回募徵併行，否則怎可能說出不急著上大學，先進入軍隊學習那樣的話呢？

勇弟指出阿扁任內不敢推，也評估不可行的「全募兵制」，竟然在馬總統強力要求下硬推到底，蔡總統明知推動全募兵制問題重重，連文人國防部長蔡明憲都再三呼籲，一定要改回募徵併行的兵役制度，可是蔡總統聽不進去！

勇哥質疑全募兵制，役男只要服4個月「軍事訓練役」，面對中國軍事威脅，台灣這樣軍隊如何打仗？比起以色列「全民皆兵」，不論男女年滿18歲，一律要當2到3年的兵，完全不可同日而語！

勇弟好奇不要急著上大學、先進入軍隊？請問高中畢業後要不要參加大學學測？考上馬上辦休學，還是等當2、3年兵再考？