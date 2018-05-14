操槍十年磨一劍 蘇祈麟自爆：曾窮到剩13塊、一度想自殺

勇奪世界儀隊錦標賽第四名與特別獎的海軍儀隊上兵蘇祈麟，接受總統蔡英文致贈的吉他。（資料照）

2018-05-14 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕28歲海軍儀隊上兵蘇祈麟赴美參加「世界儀隊錦標賽」，勇奪第四名與創辦人特別貢獻獎，引發國人關注。昨天下午蘇也在臉書撰寫長文，訴說「十年磨一劍」的孤獨艱辛歷程，並自爆曾窮到只剩13塊，還動過輕生的念頭，血淚字句令人讀來揪心不已。

蘇祈麟表示，「操槍是我人生中第一次，也是第一個自己的選擇」，起初家屬親友「覺得我很幼稚，為什麼不好好工作好好賺錢，操槍能當飯吃嗎」，接著「被打壓、官司纏身、與家人的爭執」，甚至得長年忍受「瞧不起的眼神」。

蘇祈麟指出，「堅持操槍窮到只剩下13元，也不敢與人開口，甚至在回役海儀之前，一度的想要自殺」，即便回役穩定，拿了兩次冠軍，依然被說「又如何」、「我們都忙著賺大錢，誰還跟你在那邊操槍」；即便告訴人家，「我在我的領域很有成就」，對方還會以為是在替自己「找一個墮落的藉口」。

除此之外，蘇祈麟也提到，台灣在國際賽事上常被打壓，「我告訴自己，我必須成功的做到，將我國儀隊跨出國際，並用我的專業讓世界看見台灣」，這次終於逮到機會，得好好把握住，成功的話就「可以說說感想」。

不過，蘇祈麟也感嘆，為了讓眾人聽見他的聲音，「這十年所受的苦受的委屈，我永遠不會忘記」，堅持下去是想告訴「曾經看不起我的人」，「我的選擇是對的」、「操槍一樣能出頭天」、「槍不僅僅能操演，它的價值超乎你們的想像」，並指他在決賽尾聲吶吼的「I love Taiwan」，不僅是想道出「對台灣的熱愛」，「這句話包含了這十年來所受的一切及努力」。

蘇祈麟也在文末感謝太太與團員們「自費赴美」、互相照應，除了協助翻譯，讓過程順利進行，也讓一行六人不會「餓死在美國街頭」，還實況轉播凝聚台灣人，讓他能夠專注在練習與比賽上，「沒有他們、沒有這個團隊，很難完成這件事」。

蘇祈麟直言，「台灣之光對我來說只是個虛名，我只是做我該做的事，取之於社會、用之於社會」，但「如果硬要將這個封號掛在我頭上」，那麼除了他之外，幕後打理一切的五位團員，「你們才是我心目中的台灣之光！」

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