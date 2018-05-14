新竹市長選舉國民黨選前「拔財」？許明財及黨部急滅火

國民黨提名的新竹市長參選人許明財，因為民調一直拉不起來，政壇與基層早有換將「拔財」傳言，不過，許明財和地方黨部都駁斥此耳語，認為是有心人士的操作，許明財則希望中央能協助趕緊滅火。（記者洪美秀攝）

2018-05-14 00:10

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨2年多前上演總統候選人「柱下朱上」的換柱風波後，外傳回鍋挑戰的新竹市長參選人許明財民調一直拉不上來，加上現任市議會議長謝文進頻試水溫想挑戰市長大位，「拔財」耳語不斷在政壇擴散，巧的是，黨主席吳敦義前幾天低調到新竹市與地方人士討論選情，被提名的許明財前天急著想求見秘書長曾永權未果，都讓「拔財」傳言甚囂塵上。

國民黨新竹黨部主委呂學樟受訪嚴正駁斥此耳語，直呼是空穴來風，是有心人士故意放話操作，不過，他也強調，許明財的民調確實不理想，很希望黨部提名且經中常會通過的市長參選人許明財能積極些、爭氣點，要用對方法，不是認真就好，他認為大環境對國民黨有利，對竹市選情依然樂觀。

而國民黨新竹市長參選人許明財急著吶喊說，他確實想去見秘書長曾永權，不過，秘書長曾永權洽巧不在，只好作罷。對於「拔財」換將耳語，許明財說，中央及黨部都應該趕緊幫他消毒滅火，他是經過黨內初選民調及黨部和黨中央提名的人，他從4年前落選後的第二天就開始勤跑基層，他絕不接受「選前換將」的結果，他每天都在為市長選舉努力，呼籲黨中央及地方黨部要趕緊出面幫他消毒換將的耳語。

據了解，新竹市長選情因現任爭取連任的民進黨籍市長林智堅擁高民調及高人氣，讓國民黨在竹市反成了艱困選區，幾家民調公司的多次民調結果，都顯示要爭取連任的林智堅與想捲土重來的許明財有超過4成以上的落差，林智堅的高民調及許明財的低民調讓國民黨基層感嘆有「扶不起來」的無力感，坊間早有「拔財」換將傳言。

其次，現任市議會議長謝文進最近頻試水溫，丟出可能挑戰市長選舉的震撼彈，也讓藍營基層有各自出走的鬆動感，甚至有藍營人士表態雖有黨紀無法「明攻」，但私底下有可能「暗助」議長謝文進，使得新竹市長的選情出現劇烈變化，部分死忠國民黨員則如鍋上螞蟻，著急若不趕緊「拔財」換將，換個有實力的參選人，恐怕國民黨在竹市會全面失守。

對於政壇上及基層「拔財」傳言，感受最深的就是許明財，許明財說，他確實前幾天有打電話想見秘書長曾永權，不過，曾永權透過秘書表達沒時間，讓許明財北上求見的計畫失敗，許明財說，他還是會繼續努力跑基層，但也希望黨中央與黨部能積極協助滅火，不要讓選前換將的耳語持續擴散，影響竹市年底的選情。