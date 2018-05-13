議員批賤賣祖產還債 桃市財政局：資產增加近千億

2018-05-13 19:56

［記者陳昀／桃園報導］桃園市升格前長短期債務未償餘額有262億元，截至今年3月底已降到246億元，人均負債六都最低、全國第四。不過，市議員魯明哲等人指出，升格後鄉鎮市公所繳入市庫的賸餘款有62億元，中央統籌分配款也平均每年多54億元，應已足夠減少債務，市府卻在過去3年房地產低迷時期，大量販售區段徵收重劃分回土地，所得有279億元，桃園卻仍不見能讓市民享用的大型建設。

財政局長歐美鐶對此回應說，財政狀況不能只看現金流入流出，桃園市整體資產價值3年來增加980億元，能一邊建設一邊還債實為不易，且販售土地是活化資產的方法之一，能帶動當地開發、避免閒置，市府經得起審計處考驗，「市民的感受最真實」。

「賣祖產業績長紅啊！」魯明哲指出，鄭文燦津津樂道桃園市負債降低，但這根本只是升格的資源挹注，不是自己的努力，且升格前桃園市有197筆區段徵收重劃土地，鄭文燦任內卻賣出144筆，市府如今一再宣稱自己為桃園還債，以此「洗臉」前朝很缺德。

市議員梁為超、舒翠玲也質疑，過去3年房地產低迷，市府卻選在此時大賣土地，根本是「賤賣祖產」、便宜建商，桃園市諸多大型建設至今仍「只聞樓梯響」，未來又怎麼有錢推動台鐵地下化、綠線捷運等建設？

歐美鐶表示，各項土地標售案都是依土地徵收條例辦理，景氣好外界就質疑炒地皮、景氣不好又擔心是「賤賣」，但土地都是依市場行情賣出，土地開發及標售其實有助帶動周邊發展，中路重劃區就是成功的案例；未來市府會著重捷運站周邊的開發，並嘗試以「設定地上權、收取權利金」方式來保留土地所有權。

她解釋，里民集會所、活動中心、運動中心或道路等都是屬於市府的資產，且市民也能享用的成果，升格後桃園推動各區均衡發展、建設，已落成20棟、興建27棟里民集會所，而鄉鎮市公所的結餘款都用於延續各區未完成的施政建設，不足時反而是市府要投入經費。