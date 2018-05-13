媽媽歡慶母親節 淪柯文哲造勢大會

今天是母親節，台北市長柯文哲與婦女團體於福華大飯店共度歡慶，柯一到現場，婦女蜂擁而上爭相拍照，數度高喊「連任成功」。（記者周彥妤攝）

2018-05-13 16:58

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是母親節，台北市長柯文哲與婦女團體於福華大飯店共度歡慶，柯一到現場，婦女蜂擁而上爭相拍照，數度高喊「連任成功」，並舉牌細數30項亮點政策，柯也登台發送康乃馨，主持人則搭腔稱「市長真的辛苦了」、「打燈籠都找不到這麼好的市長」，對柯讚不絕口，慶祝佳節場合已然淪為柯選舉造勢大會。

據瞭解，在場婦女團體包括友善城市協會、客家女性發展協會、21世紀婦女協會及一葉蘭，在2個月前就打算要與柯文哲共度母親節，認為柯為北市做很多事，因而向北市府副秘書長李文英詢問柯任內30個政績，今日場合也陳列出自製30個牌子，一一細數施政亮點。

當婦女團體登台演出後，只見開始一一舉牌，牌子上盡是柯任內政績，主持人除了一一唸出外，同時猛誇柯，充當啦啦隊，稱許他就像「市民的媽媽」，為北市省下500多億元，「下一代免於負債，有福了」，又誇口「市長真的辛苦了，永遠跟隨您的腳步」、「打燈籠都找不到這麼好的市長」、「嗡嗡嗡精神令人感佩」及「要讓他連任對不對」等語。

對於婦女的熱情擁戴，柯文哲始終維持一臉靦腆樣，致詞十分簡短，僅表示祝福母親節快樂，並說「平常沒有在算，也不知自己做了多少，謝謝她們。」隨後公開行程於20分鐘內結束，媒體全數被主持人請出，柯文哲則於場內專題演講。

台北市長柯文哲與婦女團體歡慶母親節，慶祝佳節場合已然淪為柯選舉造勢大會。（記者周彥妤攝）