母親節做蛋糕送太太 林佳龍：不會很難

今天是母親節，林佳龍特別DIY做了一個蛋糕送給太太廖婉如，祝她母親節快樂。（圖擷取自林佳龍臉書）

2018-05-13 15:48

〔記者陳建志／台中報導〕今天是母親節，每天行程滿檔的台中市長林佳龍，在母親節前夕特別撥空親手做蛋糕送給太太廖婉如，今天還將做蛋糕過程貼在臉書，林佳龍今天受訪時笑稱：「做得不怎麼好看，但是誠意十足！」透露蛋糕還冰在冰箱裡，等太太下午回到台中後，會跟她一起慶祝母親節。

林佳龍今天出席在大里瑞城國小舉辦的「親子藝術節校園巡演」，因今天剛好是母親節，特別送康乃馨給出席的大小朋友，受訪時表示，每一個終年辛勞的媽媽，最大的願望就是全家人都平安、幸福，因此母親節不管是送媽媽一束鮮花、一個蛋糕或者是一個熱情的擁抱，媽媽都會很高興。

林佳龍說，昨天除了到大坑登山發康乃馨給媽媽，也特別撥空前往烘焙實驗所親手做蛋糕，鼓勵大家可以在母親節、父親節和情人節，自己做蛋糕送給親愛的人，並說因為有標準作業程序教大家做，感覺不是太難，但因是自己DIY，特別有溫馨的感覺。

林佳龍並說，昨天現場發現做蛋糕的都是女性，笑稱可能是女兒比較貼心，鼓勵男性朋友也可以嘗試做蛋糕送給太太、媽媽，自己也建議老闆，如果男性朋友來做可以給予獎勵。

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