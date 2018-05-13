擔任「台灣民政府」講師被質疑 陳學聖：2014年影片

陳學聖2014年前往「台灣民政府」會議演講畫面。（記者陳昀翻攝）

2018-05-13 15:02

［記者陳昀／桃園報導］「台灣民政府」涉嫌斂財逾5億元，上週被檢調搜索，一切動態正處風口浪尖，立法委員暨國民黨桃園市長參選人陳學聖先前擔任該團體課程講師的影片也再被傳出且被質疑；陳學聖今天對此回應說，這是2014年的影片，當時應媒體人蔡玉真邀請前往，不是接受「台灣民政府」邀請，他也認為有違法都應該嚴辦，並呼籲桃園市長鄭文燦「趕快拆他們的違建，你不拆我上任會拆」。

陳學聖：有違法都應嚴辦並呼籲拆違建

陳學聖前往台灣民政府演講的影片2015年就曾經瘋傳，今天臉書粉絲專頁「我是桃園人」又PO出相同「獨家」影片，指台灣民政府透過課程斂財，陳學聖卻是內部講師，質疑他為什麼去上課？有沒有收講師費？

陳學聖表示，當時是接受蔡玉真邀約到「生命成長團體」演講自己的人生經歷，到場後發現該團體另一個名稱為「台灣民政府」，原本打算離開，但轉念一想，該團體與當時執政的國民黨意識型態一向相左，「不入虎穴焉得虎子」，乾脆跟他們當面聊聊，並不代表認同「台灣民政府」為官方機構，只將其視為一般人民團體。

他說，當時確實有收講師費，金額記不太得，跟一般電視節目通告費差不多、幾千元，事後他也已捐作公益。

陳學聖強調，他先前被問及此事就曾表示，若「台灣民政府」有任何違法情事都該依法嚴辦，先前是綠營一再包庇放任，台灣民政府在龜山的總部侵占山坡地蓋違建也不拆，他呼籲鄭文燦：「既然要辦就連違建一起拆，你不拆，我上任會拆！」