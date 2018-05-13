臉書粉專爆：立委陳學聖是台灣民政府講師？

我是桃園人今天下午突然直播陳學聖的演講影片。（圖擷取自我是桃園人）

2018-05-13 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣民政府」以等待美國接管為號召吸收3萬6000名成員，吸金上看5億元，秘書長林志昇、妻子林梓安等7人日前被羈押，但臉書專頁「我是桃園人」今突然發文，並放上將代表國民黨參選桃園市長的立委陳學聖在台灣民政府場合演講的影片，質疑陳學聖「你為什麼去上課」？

影片一開始上方註明2014年拍攝

臉書專頁「我是桃園人」今天下午突然進行直播，影片內容為陳學聖到一個場合演講，背景上有「台灣民政府」的布條，影片一開始上方有註明為2014年所拍攝，只不過直播一陣子之後，影片的日期就消失了。

我是桃園人質疑：「陳學聖，竟是台灣民政府講師？」「台灣民政府被指控透過課程斂財，我們獨家取得內部上課畫面，發現國民黨桃園市長參選人陳學聖竟然是課程講師。 我們很想問陳學聖，你為什麼去上課？ 請問有沒有收講師費？」

網友質疑這段影片是過去的影片

影片引起網友討論，但有網友質疑，這段影片是過去的影片，不知道為何又被拿出來，值得注意的是，陳學聖2015年曾發出聲明，就針對這段演講影帶澄清過。

陳學聖：當時受邀到一個生命成長團體演講

陳學聖2015年聲明中表示，當時是受邀到一個生命成長團體演講，結果到場才發現該團體是「台灣民政府」，至於會留下來完成演講，是希望利用這個機會，好好與對立面群眾溝通、爭取認同。