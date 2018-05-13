林佳龍親手做蛋糕 祝太太及所有媽媽們母親節快樂

2018-05-13 14:06

〔記者張菁雅／台中報導〕今天是母親節，台中市長林佳龍在臉書分享他第一次做蛋糕的影片，他在老師指導下，按部就班進行每個步驟，順利完成第一次親手做蛋糕，祝太太廖婉如及所有媽媽們「母親節快樂」。網友看完影片，紛紛稱讚林佳龍貼心、是愛家愛太太的「暖男」。

林佳龍昨天到一家蛋糕店，嘗試他人生第一次動手做蛋糕，並將過程拍下來，今天在他的臉書分享。林佳龍說，今天是母親節，要替「孩子的媽」做個蛋糕，他選了「青春永駐維他命」的口味，因為「天然的最好」。由於從未做過，他一開始有點緊張，說自己不知做出來會變什麼樣子？

看完製作過程介紹影片後，林佳龍帶著滿滿的信心開始動手做。過程中，他發現現場只有女生在做，他是唯一的男性，詢問原因。老師回答「女兒比較貼心啊！」他笑著點頭，旁邊OS字幕則說「還好我有女兒！」

林佳龍按照步驟做出蛋糕基底，放入烤箱20分鐘後，再陸續加入太太喜歡的芋泥，鋪上奶油、滿滿的水果等，最後插上一張小卡片，大功告成。

「哇～市長真貼心，好棒的母親節禮物，婉如姐肯定喜歡」、「市長是個愛家的好男人」、「用心做的蛋糕比什麼都珍貴」，網友紛紛給予掌聲，也稱讚林佳龍是「暖男」。

林佳龍說，這是他第一次做蛋糕，雖然做得不是很漂亮，但代表他的心意，要祝太太婉如及天下的媽媽們「母親節快樂！」