為何勝過黃偉哲？ 許忠信：因為我有台灣價值

2018-05-13 14:14

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨在台南市長初選一戰中打得火熱，但初選過後其他陣營也將選情炒得熱烈，年底可能呈現五強鼎立的態勢。曾讓立委黃偉哲脫口說出「嚇得要死」、同樣有意角逐市長的前台聯立委許忠信，更在今日凌晨放上選舉定裝照，儘管本人回應「測測看反應」，但他也強調因為他有「台灣價值」，才是勝過黃偉哲、獲得許多綠營基層支持的原因。

民進黨將提名黃偉哲參戰，國民黨則是將在近期展開前台南大學校長黃秀霜與前立委高思博的全民調，無黨籍的參選人則有前台南市警局長陳子敬、伍彩集團創辦人林義豐，加上許忠信呈現五強並立的局面。儘管許忠信仍說還在評估當中，但他不諱言地表示「機率很大」，尤其是看到其他落敗的立委樁腳，在初選落幕後的兩個月仍願意支持，更讓他信心大增。

為何這些基層不願支持民進黨的提名人選?許忠信指出，首先是因為他有台灣價值，身為台灣優先的信徒，當然能獲得綠營支持，而且他的學經歷與專業，能扛起外銷台南農產品的重責大任，而這一點是許多中間選民所注重的。

許忠信分析，台南的選民結構已經改變，綠營基本盤佔3成、藍營佔2成，中間選民則達到5成，而他有信心囊括大多數的中間選票。

不過，在千呼萬喚中，究竟何時會宣布參選?許忠信仍強調，時間點會落在國民黨推出人選的一週後，但如果國民黨遲遲未動作，最晚會在5月底。據了解，國民黨台南市長初選將於近日展開，但確切時間得等民調當天早上才能知曉。