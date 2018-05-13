柯P不解為何「道歉說」挨轟 他分析：關鍵在態度！

2018-05-13 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前在廣播電台上，向聽到「兩岸一家親」感到不悅的民眾道歉，引起社會議論，柯昨天受訪認為這說法蠻自然的，也不覺得哪裡有錯，但想不通為何被砲轟的一蹋糊塗。對此，前立委孫大千表示，柯文哲道歉會惹出這麼大的爭議，關鍵在於他的態度！

孫大千在臉書表示，柯文哲不明白為何這次為「兩岸一家親」道歉會惹出這麼大的爭議，關鍵不在於道歉，而是柯文哲的「態度」。孫大千指出，柯過去讓民眾耳目一新、賦予厚望是因為他不會像傳統政治人物「見人說人話，見鬼說鬼話。」但這次卻因為向少數勢力有所求而「功虧一簣」。

再來，原本許多新興中間選民寄望柯文哲的「兩岸一家親」的訴求，能走出第三條路或成為化解兩岸僵局的方案，但柯卻在專訪中說，這不過是「用來應付過關的策略」，孫大千直言，這是柯文哲「親手粉碎掉台灣人民終結惡鬥、停止對抗的夢想」。

孫大千認為，柯文哲若能在道歉後進一步和深綠選民對話，告訴他們為什麼要提出「兩岸一家親」的論述，讓他們了解柯希望藉此解決台灣內部和兩岸之間的矛盾，也許他們無法馬上接受，但至少有做出「情感的撫慰」，如此一來柯文哲有機會成為不可取代的政治領袖，但可惜柯「試圖用裝傻的態度混水摸魚，最終兩面都不是人」。