巴黎恐攻無台人受影響 外交部提醒國人注意安全

2018-05-13 10:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕法國巴黎於當地時間週六晚間發生持刀砍人攻擊事件，造成1死4傷。外交部今天表示，此案無我國人受影響；另外交部長吳釗燮已致電法國駐台代表紀博偉（Benoît Guidée）表達哀悼與慰問。

法國巴黎第二區於當地時間12日晚間9點多傳出暴徒持刀砍人，造成1死4傷，兇嫌已被警方擊斃。兇嫌在砍人前高喊「真主至大」，法國警方因此將事件列為恐怖攻擊事件，反恐檢察單位已啟動調查；「伊斯蘭國」（ISIS）目前已出面表示為事件負責。

外交部今天上午發布新聞稿表示，我駐法國代表處已啟動緊急應變機制，並通知旅法國人、留學生及僑胞注意安全，目前迄無我國人受影響的訊息。外交部也表達，譴責任何恐怖攻擊行為，部長吳釗燮並已致電法國在台協會主任紀博偉，代表政府對本案傷亡者及家屬表示哀悼及慰問之意。

法國南部特雷貝與卡爾卡松三月下旬時也曾發生槍殺路人的恐攻事件。外交部在新聞稿中提醒國人，赴法商旅時，避免前往人潮聚集的場合，注意自身安全，隨時提高警覺。在法國境內如遇緊急危難時，可撥打我駐法國代表處緊急聯絡電話 （002-33-680-074-994；法國境內直撥0680-074-994）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得相關協助。

另，法國尼斯曾於2016年發生卡車衝撞人群的大型恐攻事件，使法國進入緊急狀態，後於2017年10月31日結束國家緊急狀態，並由10月18日通過「反恐法」持續規範相關反恐行動。外交部於5月8日才剛剛公布，將法國「尼斯至坎城地區」旅遊警示由「黃色」調降為「灰色」。