母親節為媽媽留下美麗 高市議員選將推面膜文宣

2018-05-13 09:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選舉文宣推陳出新，「婦女票」也是兵家必爭之地。分別在鳳山、左楠投入議員選舉的「大高雄天團」新人林智鴻、李雅慧，母親節推出應景「綠茶精華面膜」文宣，於各自選區內小學周邊、市場與公園發送，盼望親手送上的祝福能贏得女性選民認同。

抓準女性「愛美」需求，林智鴻在去年初選期間率先運用面膜製作競選文宣，於主辦的老歌演唱會、親子活動發放，深受社區婆婆媽媽喜愛，往往迅速被索取一空，今年改版為「母親節特仕款」，與太太走遍鳳山22間小學四周，親自分送給接送學童的家長們。

林智鴻表示，去年面膜受歡迎的程度令他始料未及，配合特殊活動與節日還得緊急加量，適逢母親節當然更不能缺席，他強調，分發面膜文宣的意義是為了體恤母親辛勞，希望能為偉大的母親留下美麗。

而以「主婦政治力」為號召的李雅慧，也與主婦助選團在學校、市場與公園分送面膜文宣給民眾，李雅慧說，面膜文宣接受度高，分送給同為女性的媽媽、姐妹們，效果甚至比過去曾推出的面紙、口罩還要好，這也是她所在的左楠選區，首次有特為女性需求設計的選舉文宣，也代表她為婦幼權益發聲的心意。

兩人亦表示，除在文宣展現新意之外，作為深知養育辛苦的家長，他們也都在政見中承諾落實對女性權益的照顧，諸如增加生養育補助、提升公共托育比例等，都會是他們進入議會後持續努力的目標。