國民黨新竹縣長提名採全民調 基層強烈反彈

立委林為洲穿上KMT潮T走秀。（資料照）

2018-05-13 08:04

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨日前確定新竹縣長提名採行「台中模式」，也就以非正式初選的全民調方式，本月下旬產生人選，但據指出，這個決定不但在9日中常會引發質疑，更在新竹縣藍營基層產生不小「化學變化」，許多鄉鎮市長、縣議員參選人高度反彈，擔心有利於目前民調較高，來自民進黨且非客籍的立委林為洲勝出，輔選系統也著實擔憂新竹縣的整合難度提高，黨內研判為了不讓林為洲擔任「母雞」，「小雞們」促使副縣長楊文科、副議長陳見賢整合，已在蘊釀中。

藍營人士透露，對新竹縣參選村里長、鄉鎮市長、代表以及縣議員的人而言，這些人並非反林為洲，而是幾個優先人選中，「不要挑選最不好配合的一個」，原因就在2年前立委選後迄今，林為洲沒有處理好地方黨內關係，所以這些鄉鎮市長、議員大多不願意再幫林抬轎，地方擔心民國黨徐欣瑩與民進黨參選人鄭朝方父親鄭永金都來自國民黨，在三分天下情況下，林為洲可能淪為第三。

黨內人士分析，雖然林為洲優勢在於有民進黨的盤，前新竹長林光華可能支持林，但上次立委選舉，新竹縣長邱鏡淳為了不讓鄭永金當選，辭選委會主委，又花很多錢幫忙，才讓林為洲當選，「這一次恐怕沒有那個動力了」，因為鄭永金本人沒要參選。

據了解，這些鄉鎮市長、議員參選人曾2度連署向黨中央反映，第一次是表達支持陳見賢，第二次則訴求曾經是民進黨的人，不能代表國民黨選縣長，另外還有10多位新竹縣黨代表向黨中央表達拒絕林為洲，要求黨中央斷然決定徵召，讓林為洲很不服氣。

據指出，林為洲在4日黨團大會上一度淚訴，揚言如果不按照全民調機制走，就打算退黨自行參選，當場獲得也曾經待過民進黨的立委陳超明附和，並懷疑黨中央想要禮讓徐欣瑩，黨中央頗感困擾。

在9日中常會上，除了中常委侯彩鳳發難，反映接獲許多桃竹苗人士電話，要求黨中央再協調，不要全民調決定提名，擔任客家協會理事長的中常委范成連主張，應該提名客籍人士，另一位客籍中常委呂學樟則主張陳見賢的基層實力最好，國民黨應該提名陳，才能統合新竹縣五合一選舉。

對此，國民黨組發會主委李哲華無奈表示，協調過好幾次不成，由於中常會通過的提名特別辦法第六條，只授權中央提名協調小組在非執政且選情特殊的縣市，才能另有特別作法，目前新竹縣只能採取全民調，除非中常會特別為新竹縣，再重新提出一個辦法，否則只是讓黨中央為難。

黨內人士則說，林為洲清楚自己的危機，應該採取作為，安撫地方五合一選舉參選人，否則現在壓力全部都是黨中央在承受。