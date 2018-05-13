3年前早就決定好了？ 蔡英文力拱姚文智影片曝光

姚文智（左起）、柯文哲、蔡英文，三人曾同台。（資料照）

2018-05-13 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨選對會本週三將確認是否自提台北市長人選。據透露，民進黨主張自提人選，最近有網友找出2015年當時參選總統的蔡英文參加立委姚文智總部成立活動，當時蔡英文大讚姚文智，「他一個人揹下台北市，他的責任很重，但是他做的很好」，網友猜測，該不會3年前蔡英文就已做好決定。

民進黨選對會與台北市議員、里長座談的結果，黨主席蔡英文都有掌握內容，黨政核心參考多份民調，認為黨內若沒有共識，支持者將鬆動、分裂，不利年底選舉，多數都主張自提人選，週三選對會將做出決定。

有網友找出2015年11月15日蔡英文在造勢活動上，當時姚文智、林佳龍、鄭文燦都在場，蔡英文在會場大讚三人是民進黨青壯世代最優秀的人才，並笑稱姚文智進場時有「選市長」的感覺。

除了林佳龍和鄭文燦都大力讚賞姚文智，蔡英文也認為姚文智表現的非常好，有氣度、有格局，「他的責任很重，但是他做的很好」，並說撐起民進黨的是青壯世代，一定要達成共同目標「翻轉台北市」，此說法與姚文智競選口號相同。

此外，日前民進黨舉辦尾牙，蔡英文在致詞時也曾點名姚文智說：「我如果偏心，一定偏著你。」讓姚文智笑開懷，全場也歡呼尖叫。