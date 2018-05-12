高中生關心轉型正義 蔡英文鼓勵年輕人一起參與

總統蔡英文出席「小英總統與高中生面對面論壇」，回答學生們各項提問。（記者王藝菘攝）

2018-05-12 21:20

〔記者簡惠茹／台北報導〕蔡英文總統今天（12日）與300多名全台高中職學生面對面，學生當場提問，蔡英文也馬上給出回應，就像是520就職滿2週年前夕，高中生給出「隨堂考」。總統稱讚高中生提問切中要點，也回應學生們關心的轉型正義等問題，她說，轉型正義工作必須非常謹慎，否則將加深歷史傷痕，鼓勵年輕人參與轉型正義工作。

出席這場「小英總統與高中生面對面論壇」的學生們都相當關心教育問題，包含如何讓人才留在台灣？高中教育經費應該增加等等。蔡英文則提醒高中生，高中畢業後不一定要立刻進入職場，也可以考慮先當兵，應該盡早跟社會接軌，而且要反覆在學習和職場中進出，學習再學習，未來不會只是中國跟台灣的競爭，也不會只是我們跟亞洲國家的競爭，而是全世界的競爭，自己必須能面對國際競爭，自己要先準備好，年輕世代必須具備系統整合、決策與承受壓力的能力，這是下一個世代的人才必須要有的素質。

除了教育問題，轉型正義也是許多學生關心的議題，台北市立大學附屬高級中學學生問說，轉型正義進度比較像停留表面，改路名、改鈔票造成更多社會對立，總統就職演說提到，3年內要推出台灣自己的轉型正義報告書，想了解後續規劃。

蔡英文說，轉型正義確實是一個國家的大工程，轉型正義做得不成功的話，歷史的傷痕都會留下來，不定時都會發作，處理轉型正義的時候，如果沉不住氣、沒有好好處理，可能會加深傷痕，因此，處理過程必須非常謹慎，目前促進轉型正義委員會人事案已經通過，設置很多研究人員，就是希望有完整面向的調查。

蔡英文也說，當然轉型正義不只是執政者的責任，也是年輕人的責任，同時也是公民素質的問題，希望年輕人好好了解台灣重大歷史事件，父母的觀念和判斷很重要，但是不代表你的看法，因為你是走向未來的人，要用未來的角度看過去發生的事，她也請促轉會整合年輕人團隊，參與轉型正義工作。