綠營批都更成效差 新北市府提數據反擊

2018-05-12 16:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕2018新北市長及議員選情加溫，朱立倫擔任新北市長7年多來的政績被放大檢視，民進黨議員參選人張志豪今天在臉書上批評，新北市都更成效不佳，從朱立倫上任到侯友宜參選，仍然只是空談；市府馬上提出都更案數據反擊，指朱立倫任內，「全國危險及老舊建物都更案件數半數在新北，受理及核定案件數量全國之冠」，讓市民評評理。

新北市都市更新處指出，台北縣時期（90年至99年）共受理都更案62件，其中完成都更程序25件（完工10件），新北市時期（100年迄今）共受理231件，其中完成都更程序55件（完工26件）。

朱立倫上任後，都更案件逐年有感成長，自民國100年迄今年4月底，都市更新重建案申請件數，佔自民國90年台北縣迄今所有件數的79%，核定件數佔68%。

都更處說，新北創全國之先，首創「簡易都更」、「都更家教」、全國首案「公辦更新」動工、首創房屋健檢一條龍輔導、市議會通過「都更防災再生自治條例」，協助有危險建築物多元重建管道，危險及老舊案件受理及核定案件數量居全國之冠。

都更處強調，新北市政府在都市更新推動革新，已透過更具體、明確法令規範，加強審議效率，重視整體都市更新的公益性、保障民眾權益及資訊揭露的相關配套措施，讓都市更新能更健全發展。